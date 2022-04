Ventimiglia, il Lions Club elegge il nuovo consiglio direttivo per l'anno 2022-2023 - Riviera24

Ventimiglia. I soci del Lions Club Ventimiglia hanno eletto il nuovo consiglio direttivo per l’anno 2022- 2023. È stata nominata come presidente Liria Aprosio, insegnante in pensione, da sempre referente del club presso le scuole. A ricoprire il ruolo di primo vicepresidente sarà Senia Seno, che l’anno prossimo rivestirà anche il ruolo di cerimoniere, mentre Mauro Giordano è stato eletto secondo vicepresidente.

Ad affiancare ulteriormente la presidente saranno Gianni Rebaudo, a cui è stato assegnato il compito di segretario e Marco Prestileo, tesoriere. I consiglieri che sono stati eletti, invece, sono: Claudio Allavena, Luigi Amorosa, Gianni Ascheri, Marina Condrò, Rosalina Facchi, Fiorenzo Massa e Dario Trucchi.

Investirà la carica di censore Mirella Nigro, mentre Dario Bassani è stato riconfermato quale Leo Advisor. I presidenti dei comitati saranno i seguenti: comitato leadership Senia Seno; comitato soci Fedele A. Palmero; comitato services Marco Agosta; coordinatore LCIF Sauro Schiavolini e comitato comunicazione e marketing Luigi Amorosa.

Il nuovo consiglio direttivo entrerà in carica il prossimo 1° luglio, quando avverrà il passaggio di consegne fra Sauro Schiavolini, attuale presidente, e Liria Aprosio.