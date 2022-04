Ventimiglia, controllo straordinario della polizia: 2 stranieri indagati, 12 espulsi e 128 identificati - Riviera24

Ventimiglia. Due stranieri indagati, 12 espulsi dall’Italia, 128 persone identificate, 55 veicoli controllati. E’ il bilancio del controllo straordinario del territorio di Ventimiglia effettuato ieri dalla polizia su input del questore della provincia di Imperia Giuseppe Felice Peritore.

Le misure già predisposte sono state ulteriormente intensificate dopo due recenti episodi criminali, slegati tra loro, verificatisi la settimana scorsa, che hanno avuto come protagonisti uno straniero regolare e un migrante irregolare: entrambi sono stati immediatamente individuati e assicurati alla giustizia.

La stretta dei controlli ha riguardato anche alcuni locali pubblici frequentati anche da stranieri irregolari e persone con pregiudizi di Polizia. Un noto kebab del centro è stato sottoposto, per la terza volta, alla sospensione della somministrazione di alimenti e bevande per 10 giorni.

Ieri gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, con il rinforzo degli operatori del Reparto Prevenzione Crimine Liguria e di personale della Questura hanno realizzato una serie articolata e prolungata di controlli e perlustrazioni. A partire dalla piazza della stazione i controlli sono stati estesi a tutte le zone più frequentate, sia stradali che pedonali, alle principali piazze, alle vie del lungo mare e del lungo fiume, nella zona dell’alveo dell’argine sinistro del Roia, in corrispondenza del cavalcavia della strada statale 20.

In poche ore i poliziotti hanno identificato complessivamente centoventotto persone e controllato cinquantacinque veicoli in transito. Quindici persone sono state accompagnate nel Commissariato per approfondire le verifiche dattiloscopiche e documentali sulla loro identità. Due stranieri sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per l’inottemperanza delle norme di Legge sull’immigrazione. Dodici extracomunitari, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati sottoposti all’espulsione dall’Italia. Uno è stato riammesso in Francia e affidato alle autorità di polizia di quel paese.

L’attività di carattere straordinario della Polizia di Stato si aggiunge e potenzia quella dei quotidiani servizi di vigilanza, prevenzione, ordine pubblico e pronto intervento, disposti per contrastare i fenomeni illegali e per garantire l’incremento della sicurezza e dell’ordine in città.

Nell’ultima settimana i poliziotti del Commissariato cittadino, sotto la guida del dirigente, Daniele Barberi, hanno denunciato all’autorità giudiziaria nove persone, di cui una in stato di arresto. Sono state 788 quelle sottoposte a controllo, 341 veicoli, 10 esercizi pubblici.