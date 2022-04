Ventimiglia, consiglio comunale sospeso per troppe assenze. Pd replica a Scullino: «Maggioranza ha seri problemi» - Riviera24

Ventimiglia. La replica del Partito democratico di Ventimiglia al sindaco Gaetano Scullino in merito al consiglio comunale sospeso:

«Abbiamo letto le dichiarazioni del Sindaco in merito al consiglio comunale di ieri sera, sospeso per mancanza del numero legale. Spiace constatare che ancora una volta il Sindaco abbia perso una buona occasione per fare un’analisi intellettualmente onesta della totale inaffidabilità della propria maggioranza con la quale appare in costante contrapposizione.

Non finga: è evidente che se i suoi consiglieri non vanno in consiglio comunale a votare le pratiche di bilancio, significa che la maggioranza ha seri problemi. Il Sindaco ne prenda atto».