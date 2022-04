Ventimiglia, circolo Pd «Tragedia sull’autostrada, ogni vita umana ha pari dignità di tutela»

Ventimiglia. «Questa mattina l’ennesima tragedia che ha visto morire giovani uomini che stavano cercando un futuro migliore lontano dal proprio paese di origine. Non possiamo rimanere indifferenti: ogni vita umana ha pari dignità di tutela» questo il pensierodel Pd ventimigliese.

«É urgente che siano approntate tutte le misure necessarie per un’equa ridistribuzione dei migranti sul territorio europeo affinché non debbano essere costretti a pericolosi viaggi di fortuna, nelle mani di persone senza scrupoli.