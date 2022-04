Ventimiglia, carabinieri forestali trovano un pappagallo "ecletto". Chi lo ha perso? - Riviera24

Ventimiglia. Un ecletto (Eclectus roratus) è stato trovato in località Peiri, a Ventimiglia, dai carabinieri forestali che lo hanno consegnato al Comune. Il ritrovamento del pappagallo è avvenuto a gennaio, ma la notizia è trapelata soltanto in questi giorni, quando l’Ente ha pubblicato sull’albo pretorio un avviso per trovare il proprietario.

Al momento l’animale si trova custodito in una voliera, nell’abitazione privata di chi ha trovato l’animale. Chi lo avesse smarrito dovrà far pervenire al Comune di Ventimiglia istanza redatta in forma libera, corredata da riferimenti telefonici e/o indirizzi di posta elettronica, chiedendo la restituzione dell’animale di sua proprietà, allegando titolo idoneo ad identificare in modo inequivocabile la proprietà dell’uccello di cui si chiede la restituzione.

L’istanza potrà essere presentata all’ufficio protocollo dell’ente oppure tramite pec, indirizzata alla segreteria del sindaco, all’indirizzo comune.ventimiglia@legalmail.it

[La foto, che non è quella dell’animale trovato, è di Doug Janson – Opera propria, CC BY-SA 3.0 ed è stata pubblicata da Wikipedia]