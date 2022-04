Ventimiglia, a maggio tornano i pic nic ai Giardini Hanbury

Ventimiglia. Nel mese di maggio tornano i pic nic ai Giardini Hanbury. Il ritrovo sarà alle 10.30 all’ingresso dei Giardini Botanici Hanbury.

«Venite a scoprire i segreti dei giardini partecipando alla visita guidata e arrivati a livello del mare vi verrà consegnato un cestino con il vostro pic nic con prodotti del territorio che potrete degustare sul prato o nell’area attrezzata con tavoli e panche» – fanno sapere gli organizzatori.

La prenotazione è obbligatoria, si può chiamare lo 0184 229507 o scrivere a info@cooperativa-omnia.com. Ingresso, visita guidata e cestino pic nic per adulti 20 euro, per bambini 10 euro. La proposta è a pagamento anche per i residenti del Comune di Ventimiglia.