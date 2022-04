Variante di San Martino, in consiglio comunale le due facce della protesta - Riviera24

Sanremo. Ha preso il via questo pomeriggio alle 17:30 il secondo consiglio comunale monotematico, richiesto dalle opposizioni, successivo a quello tenutosi nelle scorse settimane sulla situazione dal Casinò Municipale. All’ordine del giorno di oggi ci sono la Riviera Trasporti e la variante urbanistica relativa alla valorizzazione dell’ex deposito di San Martino, destinato a trasformarsi in un polo commerciale per salvare i conti della società partecipata del trasporto pubblico locale.

Presenti a Palazzo Bellevue le due faccia della protesta: da una parte i sindacalisti dell’azienda, che chiedono a gran voce l’approvazione definitiva della variante “sblocca deposito”. Dall’altra i commercianti del quartiere San Martino e i referenti delle associazioni di categoria, favorevoli alla valorizzazione dell’immobile ma in senso turistico ricettivo, assolutamente contrari alla nascita dell’ennesimo centro commerciale della grande distribuzione alimentare.

In consiglio comunale sono presenti i vertici di Riviera Trasporti: il presidente Giovanni Barbagallo e i consiglieri Joan Pasqui e Sara Lercaro. La seduta odierna si è aperta con l’avvicendamento tutto femminile e interno all’amministrazione Biancheri-bis. La promozione della consigliera Sara Tonegutti ad assessore all’Ambiente (al posto dell’avvocato Lucia Artusi di Sanremo Attiva), ha portato alla surroga in consiglio con la professoressa del Liceo Cassini Lia Motta.

«Porgiamo il benvenuto al nuovo consigliere comunale, sperando che anche i cambiamenti che ci sono stati in giunta si rivelino di segno positivo e non negativo», – ha commentato il consigliere di Liguria Popolare Andrea Artioli a nome delle minoranze.