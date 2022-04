Vallecrosia, ricevuti fondi da Regione Liguria per il completamento della ciclabile

Vallecrosia. «Sono lieto che il Comune abbia ricevuto un finanziamento di 475 mila euro da Regione Liguria per completare il terzo lotto di pista ciclabile, il trentatreesimo dall’inizio del nostro mandato. Nel 2020 avevamo ottenuto 700 mila euro per la realizzazione del secondo lotto. Questo conferma la volontà degli enti di completare la pista ciclopedonale del ponente, un importante volano turistico per il nostro territorio», spiega il sindaco Armando Biasi.

«Un risultato importante non solo per il nostro Comune, ma per tutto il comprensorio. Ringrazio il presidente Giovanni Toti per l’attenzione costante ai bisogni dei cittadini. È importante avere progetti nel cassetto, perché prima o poi arriva l’occasione per finanziarli. Un ulteriore tassello per rendere la nostra città più bella e più vivibile», conclude Biasi.