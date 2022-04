Vallecrosia, in Consiglio comunale si discutono sette interpellanze e un ordine del giorno del consigliere Fabio Perri - Riviera24

Vallecrosia. Dopo due anni, domani mattina alle 9 si riunisce in presenza il Consiglio comunale di Vallecrosia. Sarà un Consiglio comunale articolato con tredici punti all’ordine del giorno tra cui il regolamento del Consiglio comunale, ma soprattutto molti argomenti urgenti e attuali, sollecitati dal consigliere comunale Fabio Perri come il campo Zaccari, l’emergenza ucraina e in particolare un’interpellanza sul destino dell’ospedale di Bordighera che vedrà la scadenza il 30 aprile per quanto riguarda il contratto con i privati, una forte preoccupazione da parte di tutta la cittadinanza e del consigliere di Fratelli d’Italia che chiede forza e determinazione e di venire a conoscenza della posizione del sindaco in merito alla vicenda.

«Mi sembra giusto e doveroso – dichiara Fabio Perri – che nel ruolo assegnatomi dai cittadini, la mia attenzione debba essere sempre alta e pronta ad intervenire chiedendo informazioni e segnalando le richieste di quest’ultimi. Si parlerà di verde pubblico, commercio, decoro e arredo, turismo, sport e sull’emergenza ucraina ma soprattutto si discuterà di temi attuali e urgenti come il destino dell’ospedale di Bordighera importante per la città di Vallecrosia».