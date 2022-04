Vallecrosia, da Intesa Grandi Impianti proseguono i corsi di cucina

Vallecrosia. Sulla scia del successo della prima lezione svolta il 23 marzo, questa sera i locali formativi CookingLab di Intesa Grandi Impianti di Vallecrosia riaprono le porte ai corsisti per il secondo incontro dedicato alla cucina naturale.

Al corso di stasera, intitolato “Piatti per una pasqua veg”, le chef Silvia Ciuffardi & Luciana Rondelli guideranno i partecipanti nella preparazione di stuzzicanti e gustose ricette per una Pasqua da vivere in festa e in armonia. Un percorso suddiviso in 6 lezioni, dedicato a non professionisti che vuole scoprire e specializzarsi in un approccio diverso alla cuci a , unico per scoprire come creare una cucina eco-sostenibile e gustosa attraverso il solo utilizzo di prodotti BIO.

«Continua, quindi, con soddisfazione il nostro impegno – dichiara il CEO di Intesa Grandi Impianti, Fabio Perri – con l’obiettivo di realizzare sul territorio una serie di iniziative di formazione per gli appassionati di cucina, che amano dilettarsi ai fornelli ma vogliono imparare i trucchi del mestiere che solo un professionista conosce e può svelare».

Ecco le prossime date in calendario:

– 20.04.2022 “mangiare all’aperto – pic-nic e spuntini”

– 04.05.2022 “erbe aromatiche in cucina”

– 18.05.2022 “la cucina con gli oli essenziali”

– 01.06.2022 “l’estate in tavola”