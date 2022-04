Vallecrosia, Armando Biasi in riunione con i primi cittadini di Val Verbone e Val Borghetto - Riviera24

Vallecrosia. Il consigliere provinciale e sindaco Armando Biasi, in accordo con il presidente della Provincia Claudio Scajola, ha convocato una riunione con gli amministratori di Val Verbone e Val Borghetto. Erano presenti anche alcuni amministratori della Città della Famiglia ed i Sindaci di San Biagio, Soldano, Apricale, Perinaldo, Bordighera, Vallebona, Ospedaletti e Seborga.

«Ho deciso di convocare una riunione, di concerto con il presidente Claudio Scajola, con i Sindaci del comprensorio per parlare delle problematiche e concertare una progettualità per il territorio e per i cittadini – commenta Armando Biasi, che conclude – Terminata l’emergenza pandemica ritengo sia fondamentale organizzare degli incontri periodici sul territorio, in modo capillare, per avvicinare l’Ente Provincia ai Comuni per un una collaborazione sinergica»