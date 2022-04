Sanremo. Incendio in atto in queste ore in Valle Armea dove un deposito è tuttora avvolto dalle fiamme. Il rogo avrebbe preso origine in strada Caravelli, in prossimità del cimitero.

Sul posto i vigili del fuoco stanno cercando di sedare l’incendio, mentre la Polizia sta ricostruendo le dinamiche dell’accaduto.