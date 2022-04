Tutte le squadre di rugby in provincia di Imperia tornano in campo - Riviera24

Imperia. Si avvicina un fine settimana eccezionale per il rugby in provincia di Imperia. Di fatto vanno in campo quasi tutte le squadre, con particolare impegno del segmento Imperia Rugby -Union Rugby Riviera.

Si comincia sabato e si comincia bene perché a Sanremo inizia una due giorni in quel di Pian di Poma. Di fatto è il Festival del Rugby. Appuntamento annuale curato dal Sanremo Rugby. Si vedrà quali saranno le squadre coinvolte nei diversi concentramenti. Si comincia di fatto con la under 13, mentre domenica sarà la volta delle altre categorie propaganda: under 7, 9 e 11. Impegno non da poco, per tutti.

Ai maggiori livelli, invece, c’è l’attività della Union Rugby Riviera. Anche in questo caso si comincia sabato. Si tratta di un impegno non da poco: si gioca nel monumentale (per il rugby) Carlini di Genova. Di scena una under 17 che non finisce di stupire. Il gruppo guidato dal duo Mori e Pozzati se la vede con i pari età, nonché padroni di casa, del CUS Genova. C’è molto interesse sul match. Di fronte la squadra “scommessa” che è diventata a suo modo protagonista essendo divenuta gruppo vero, dall’altra la noblesse di una grande scuola che inevitabilmente guarda alle nuove leve dopo la fase più acuta della pandemia e le difficoltà ad alto livello.

A gran finale domenica al “Pino Valle” di Imperia con la seniores della Union Rugby Riviera che sfida proprio la seconda squadra del CUS Genova. Anche in questo caso, prova di maturità per tutti, anche per i giovani genovesi. Incontro tutto da gustare alle 15.30, con Club House aperta e molto lavoro su spalle e gambe dei giovani corsari.