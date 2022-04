Tre Chinook militari nei cieli Imperiesi, in volo verso est - Riviera24

Imperia. Una formazione di tre Boing CH-47 “Chinook” è transitata poco dopo le 12 nei cieli dell’Imperiese. Impossibile non notare i tre aeromobili militari, solitamente utilizzati per il trasporto delle truppe, che da Ventimiglia si sono diretti verso Imperia per poi proseguire oltre.

Non è la prima volta che elicotteri CH-47 sorvolano la provincia. Certo è che con i venti di guerra che ora spirano da est, il loro passaggio, così come quello dei Boing AH-64 Apache di qualche giorno fa, rende l’atmosfera più cupa. Secondo fonti militari, i tre Chinook sarebbero dell’esercito inglese impegnato in una esercitazione a Pisa.

Il CH-47 è un elicottero da trasporto dal peso compreso tra le 9 e le 12 tonnellate. È caratterizzato da una configurazione a 2 rotori, uno posizionato sopra la cabina di pilotaggio e l’altro nella sezione di coda, e per una grande fusoliera lunga 15 metri con portellone cargo di coda. Ha due turbine Honeywell (Lycoming) T55-L-712E montate nella sezione di coda in due gondole esterne sotto al rotore posteriore ed è dotato di carrello d’atterraggio fisso composto da quattro ruote in configurazione 2-2.