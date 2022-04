Trasporti, Art avvia indagine su diritti utenti autostrade. Assoutenti: «Bene anche se tardiva» - Riviera24

Genova. «Bene l’indagine conoscitiva dell’Art sui diritti degli utenti delle autostrade, ma occorre accelerare sull’iter per la definizione dei risarcimenti diretti spettanti agli automobilisti». Lo afferma Assoutenti, associazione dei consumatori leader nel settore dei trasporti in Italia, che da oltre 30 anni si batte per il riconoscimento dei diritti degli utenti dei servizi autostradali.

«Finalmente viene avviata un’indagine che, seppur tardiva, potrà contribuire a definire i diritti che gli utenti possono far valere nei confronti dei concessionari autostradali – spiega il presidente Furio Truzzi – Dopo anni di disagi e disservizi qualcosa si muove, e proprio per sostenere l’indagine dell’Art Assoutenti pubblicherà subito dopo Pasqua sul proprio sito internet un form dove i consumatori potranno segnalare problemi e criticità sul fronte dei servizi autostradali».

«Segnalazioni che diverranno un dossier che sarà presentato all’Autorità, nell’ottica di una proficua collaborazione volta al riconoscimento dei diritti degli utenti» – conclude Truzzi.