Tra degrado e vandalismo: la triste storia del parco giochi delle case popolari a Piani - Riviera24

Imperia. Era nato come una bella iniziativa privata degli abitanti del posto il parco giochi in Corso Salvador Allende vicino alle case popolari dei Piani.

Doveva essere un luogo di divertimento e spensieratezza per i bambini della zona ma purtroppo, come spesso accade, vandali e balordi hanno rovinato completamente questo parco che ora giace in stato di abbandono e “transennato” con del nastro per via delle strutture ormai pericolanti.

Una situazione veramente sconfortante soprattutto perché pare che dovranno essere nuovamente i privati a farsi carico delle riparazioni e della riqualificazione di quest’area rovinata dai soliti incivili.