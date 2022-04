Thomas Fontò della Sanremo Boxe ai campionati italiani junior di pugilato

Sanremo. Dal 4 all’8 maggio Thomas Fontò della Sanremo Boxe parteciperà ai campionati italiani junior di pugilato, riservati agli atleti dai 13 ai 15 anni, che si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi.

Tra i maschi, l’atleta sanremese di 15 anni gareggerà nella categoria junior 52 kg.

Fontò in questi giorni si sta allenando per prepararsi in vista dell’importante evento pugilistico. Lo annuncia orgogliosa la società sui social: «Continua la preparazione del nostro Thomas Fontò in vista dei campionati italiani che si svolgeranno a Roseto degli Abruzzi dal 4 all’8 maggio 2022».