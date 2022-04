Terzorio ecosostenibile, arrivano le colonnine di ricarica per veicoli elettrici - Riviera24

Terzorio. Il contrasto all’inquinamento nelle aree urbane è universale, nelle grandi città, così come nei piccoli comuni. A Terzorio, paese di circa 200 abitanti, la giunta ha approvato un protocollo di intesa per la realizzazione di una rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Lo sviluppo della mobilità elettrica vede la diffusione di una rete sempre più fitta nel territorio per

la ricarica per veicoli elettrici e il comune di Terzorio, guidato dal sindaco Valerio Ferrari ha dimostrato l’interesse all’installazione di sistemi di ricarica in determinate aree di parcheggio del proprio territorio.

Sarà la società “Bec” ad occuparsi dell’installazione e della manutenzione delle colonnine, senza oneri a carico dei cittadini. Secondo il protocollo d’intesa raggiunto tra società e comune, verranno installate da una a quattro colonnine, nelle aree pubbliche all’interno del territorio comunale da definirsi congiuntamente.

Le “stazioni” di ricarica saranno accessibili 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, gestite da remoto per ricaricare il veicolo sarà necessario avere solo uno smartphone su cui scaricare apposita app per la fatturazione e il pagamento, o una tessera identificativa cliente RFID. La stessa app monitorerà lo stato della carica in corso e la visualizzazione del costo.