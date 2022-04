Terza regata 2022 a Pra’, bene la Canottieri Sanremo e la Canottieri Santo Stefano al Mare

Sanremo. Terzo appuntamento stagionale nel campo di regata di Pra’, questa volta con attenzione alla selezione per la partecipazione al secondo Meeting Nazionale in programma sabato 7 e domenica 8 maggio a Piediluco. Organizzazione a cura del Comitato Regionale Fic Liguria in collaborazione con Elpis, Murcarolo, Rowing Club Genovese, Canottieri Sampierdarenesi, Voltri e Urania.

Per il Rowing Club Genovese arrivano le affermazioni del doppio Senior Costa-Marchetti, del doppio femminile Costa-Tanghetti, del singolista leggero Giacomo Costa, del senior Edoardo Marchetti, dei cadetti Leonardo De Palma e Diego Benedetti, del doppio Cadetti Torre-Ceccaroni, del doppio Ragazze con Pecorella e Bucci, dell’allievo B2 Riccardo Ren, delle allieve C Greta Pozzobon e Olivia Lattanzio, del doppio Allievi B2 Tortorella-Bertucci, del 4 di coppia Cadetti (Ceccaroni, Torre, De Palma, Vallarino).

Speranza Pra d’oro con l’allieva B2 Francesca Brena, i cadetti Federico Gemignani e Samuele Grosso, il doppio Senior Giardino-Bozzano, il 4 di coppia Senior (Giardino, Cambiaso, Rocchi, Bozzano), il doppio Allievi C Traverso-Zedda, il singolo Under 23 (Edoardo Rocchi) e il singolo Under 23 PL (Giovanni Cambiaso)

Bene la Canottieri Sanremo con l’allieva C Elena Sofia Cioni, con Roberto Strazzulla (singolo Ragazzi), con il doppio Ragazzi Consonni-Strazzulla e con il 2 senza Ragazzi dei gemelli Strazzulla. La Canottieri Sampierdarenesi primeggia nel 2 senza Under 23 con Corsinovi e Maspero, nel doppio Cadetti con Ferrando-Liccardo, nel 7,20 Allievi B1 con Simone Bignone e nell’otto Junior con Cappagli, Graffione, Serafino, Gilioli, Costa, Artuso, Marcenaro e Reasso (tim. Scionico). La Sportiva Murcarolo brilla nel singolo Ragazze con Anja Ben Yala, nel singolo Cadetti con Davide Cantilonne, nel 4 di coppia Junior con Sella, Bonamoneta, Martucci e Vinci, nel doppio Junior con Caprile e Cantilonne.

Festa Argus Santa Margherita Ligure nel doppio Allieve B2 con Bernardi e Palazzi, con l’allievo B2 Aldin Apuzzo e il doppio Allievi B2 Canale-Caperoni. Per il Club Sportivo Urania a segno la cadetta Carlotta Savona, il doppio Junior Frisoni-Fossa e il 4 di coppia Cadetti con Albano, Denardo, Fabbri e Bucci.

Alice Ramella porta al successo la Canottieri Santo Stefano al Mare nel singolo Senior e nel singolo Under 23. LNI Sestri Ponente d’oro con Alice Lauletta nel singolo Cadette e con l’allievo C Alessio Mastrolilli. Elpis Genova sul più alto gradino del podio grazie a Valentina Cacciacarne e Francesca Cosulich nel doppio Ragazze e a Pili-Silvatici-Cogliolo-Carbone nel 4 senza Ragazzi.

LNI Savona vincente tra i Master con Michele Loffredo. Dario Schenone Foce leader nel 7,20 Allievi C con Jacopo Ghidelli. Gioia Velocior per il successo dello junior Francesco Landi.

Dopo la vittoria al Memorial d’Aloja, prosegue la striscia positiva del 2 senza Junior Cappagli (Sampierdarenesi)-Melegari (Murcarolo). Altri misti a segno è Murcarolo-San Miniato con Danovaro-Benvenuti, Samp-Rowing con Rossi-Terranova, Santo Stefano al Mare-Speranza-Velocior con Mantero, Stella, Cambiaso e Ramella, Mare-Rowing con Mancuso, Paccagnella, Tanghetti e Costa e Elpis-Speranza con Rocchi, Maestri, Zini, Brena, Cappannelli, Menessini, Lavagetto e Ottaviani (tim. Ammelato).