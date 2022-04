Termina con il risultato di 1-3 il match fra Imperia e Sestri Levante

Imperia. Sconfitta per l’imperia calcio che oggi hagiocato contro il Sestri Levanti terminando l’inocntro con il risultato di 1-3. Questo il tabellino e il resoconto della partita.

Primo tempo

1′ Partiti

6′ Cirrincione effettua un tiro cross, Bova allontana

12′ Mesina! Conclusione larga

23′ Ammonito Podda tra le proteste dell’Imperia. Un rimpallo mette infatti Coppola solo lanciato verso il portiere ospite, Podda lo trattiene vistosamente ma per il direttore di gara è solo giallo

28′ Sestri in vantaggio con Cirrincione. Mara spazza male, Marquez fa la sponda di testa per Cirrincione che da solo a centro area fredda Bova. 0 a 1

33′ Infortunio per Colantonio, al suo posto entra Montanari

35′ Ammonito Giglio

36′ Bova super sul tiro di Gualtieri da centro area

37′ Ammonito Lupoli per un fallo su Furno

38′ Ammonito anche mister Caramelli per proteste

45′ Tre minuti di recupero

48′ Finisce così il primo tempo. Imperia sotto 0 a 1 contro il Sestri

Secondo tempo

1′ Via alla ripresa senza cambi. Da ricordare Montanari per Colantonio durante la prima frazione

2′ Ammonito Bianchi

3′ Giallo anche a Gualtieri

7′ Podda rischia l’autorete. Cross di Cappelluzzo svirgolato dal 2 ospite, Salvaggio allunga in corner

9′ Incredibile raddoppio del Sestri con Mesina. Incomprensione tra Fazio e Bova che esce a vuoto fuori area poi tenta di recuperare, ma Mesina lo anticipa e deposita lo 0 a 2 in rete

14′ Dentro Cassata fuori Fazio che viene ammonito perché contrariato all’uscita dal campo

22′ Sospetto tocco di mano di Podda in area, per l’arbitro non nulla

24′ Ancora tocco di Podda in area, ancora niente per l’arbitro poi Lupoli tenta il tiro, fuori

25′ Ammonito Salvaggio per perdita di tempo

27′ Tutto per tutto Imperia, dentro Rosati per Coppola

31′ Terzo gol di Mesina che si gira in area e trafigge Bova. 0 a 3

34′ Sponda di Mara per Lupoli, Salvaggio salva

36′ 1 a 3, gol di Cappelluzzo che in scivolata anticipa Salvaggio. 1 a 3

37′ Giallo a Mara

38′ Palo di Marquez su un altro errore in disimpegno dell’Imperia

40′ Castaldo per Mara

41′ Fuori Mesina, dentro Costa

46′ Giallo a Cappelluzzo, tre di recupero

47′ Ammonito anche Petti che trattiene Costa

49′ Finisce così. L’Imperia perde 1 a 3 in casa contro il Sestri Levante

Ammoniti: 23′ Podda (S), 35′ Giglio, 37′ Lupoli, 38′ Caramelli (all.), 47′ Bianchi (S), 48′ Gualtieri (S), 59′ Fazio, 70′ Salvaggio (S), 82′ Mara, 91′ Cappelluzzo, 92′ Petti

Marcatori: 28′ Cirrincione (S), 54′ Mesina (S), 76′ Mesina (S), 81′ Cappelluzzo

Imperia: Bova, Petti, Mara (85′ Castaldo), Fazio (59′ Cassata), Carletti, Losasso, Giglio, Colantonio (33′ Montanari), Coppola (72′ Rosati), Lupoli, Cappelluzzo. A disposizione: Caruso, Morchio, Canovi, Castaldo, Montanari, Minasso, Rosati, Cassata, Fatnassi. Allenatore: Caramelli

Sestri Levante: Salvaggio, Podda, Gualtieri, Pane, Grosso, Furno, Parlanti, Bianchi, Mesina (86′ Costa), Marquez, Cirrincione. A disposizione: Tozaj, Bianchi A., Masini, Occhipinti, Marrale, Chella, Costa. Allenatore: Fossati