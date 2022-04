Tennis, Stefanos Tsitsipas vince il Masters 1000 Montecarlo

Monaco. Stefanos Tsitsipas vince il singolare maschile del Rolex Monte-Carlo Masters andato in scena nel Principato di Monaco.

Sul campo Ranieri III oggi si sono svolte le finali del singolare e doppio maschile dell’edizione 2022 del Masters 1000 Montecarlo. Nel singolare maschile si sono affrontati Alejandro Davidovich Fokina e Stefanos Tsitsipas che alla fine ha vinto in due set per 6-3 7(7)-6(3), dopo un’ora e 36 minuti di gioco, mantenendo così il titolo e aggiudicandosi il suo secondo Masters 1000. Inizialmente lo spagnolo si porta in vantaggio per 2-1 su un sottile taglio di rovescio ammortizzato, ma Tsitsipas rimonta e vince il set in 31 minuti. Nella seconda manche Fokina ha resistito ma alla fine è il greco ad avere la meglio.