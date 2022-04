Taggia, l’acquisizione del parcheggio ex Millenium va in consiglio comunale. Inizio lavori previsto in autunno

Taggia. Dopo anni di attesa sembra vedere il traguardo la procedura di acquisizione, con successivo rifacimento, del complesso ex Millenium, vicino alla vecchia stazione ferroviaria di Arma. L’edificio, ad oggi, giace in stato di abbandono.

Venerdì prossimo 8 aprile il consiglio comunale tabiese, convocato in assemblea straordinaria monotematica, sarà chiamato ad approvare la richiesta di un mutuo da 2.000.000 di euro alla Banca di Caraglio, destinato alla riqualificazione dei parcheggi incompiuti e del piano soprastante i due destinati ai posti auto. L’assise voterà poi per il preliminare di vendita dell’immobile, ad oggi proprietà di Area24.

La cifra di acquisto si aggira sui 1.6 milioni di euro, dei quali 1.5 finanziati dalla regione ed i restanti dall’Ente. La firma del contratto è prevista per la prossima settimana e nell’immediato dovrebbe partire la messa in sicurezza del fabbricato. Per i lavori di restyling, secondo i piani dell’amministrazione comunale bisognerà aspettare il prossimo autunno. L’ultimo piano della palazzina, sempre nelle intenzioni del Comune, è destinato a diventare una piazza pubblica con giardini, collegata all’attigua pista ciclopedonale.