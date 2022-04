Taggia, elezioni: il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale di Imperia appoggia il sindaco uscente Mario Conio - Riviera24

Taggia. «Il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale di Imperia appoggerà il sindaco uscente Mario Conio, che ben ha fatto in questi cinque anni di amministrazione, continuando il percorso che lo ha portato alla vittoria alle precedenti elezioni comunali». Lo annuncia il coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale di Imperia.

«Nella squadra a supporto del sindaco, il nostro partito punterà su Raffaello Bastiani, consigliere comunale uscente con delega allo sport, e su Alessia Giulianetti. Raffaello Bastiani ha dimostrato di saper interagire con i cittadini e ha partecipato alla realizzazione di alcuni eventi sportivi che hanno dato cassa di risonanza nazionale e financo europea a Taggia, mettendo a disposizione della città tutta la sua competenza acquisita in giro per il mondo realizzando fotografie sportive; la sua candidatura deriva dalla necessità di completare i progetti che sono stati messi in cantiere in questo mandato. Alessia Giulianetti, giovane laureata in ingegneria aerospaziale, attualmente insegnante di istituto secondario, figlia di Andrea Giulianetti, titolare del noto ristorante Puntamare, da sempre vicino al nostro partito: Alessia è la prima volta che si candida e vuole mettere a disposizione la propria competenza per aiutare l’amministrazione comunale a raggiungere traguardi sempre più importanti; e in particolare per dare il proprio contributo su scuola, cultura e giovani, temi cari ad Alessia e a Fratelli d’Italia» – fa sapere il coordinamento provinciale.

«Entrambi hanno voluto aderire al nostro partito riconoscendo Giorgia Meloni quale leader moderno, che ha a cuore i problemi dei cittadini per i quali spende la sua attività politica per tentare di risolverli al meglio. Non potrà che essere un presidente al quale ispirare il loro cammino dopo l’auspicata vittoria della lista civica di Mario Conio che Fratelli d’Italia sostiene senza indugio» – conclude il coordinamento provinciale.