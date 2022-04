Supermercato a San Martino, le categorie ai capigruppo: «Valutare alternative»

Sanremo. Si terrà domani alle 11 nella sala giunta di Palazzo Bellevue un confronto tra categorie e amministrazione comunale inerente la variante urbanistica per la valorizzazione dell’ex deposito della Riviera Trasporti di San Martino. A richiedere l’incontro con i capigruppo di maggioranza e opposizione, sono state Confcommercio e Confesercenti. L’ampliamento della destinazione d’uso a scopo commerciale, alimentare e vestiario, per l’ex deposito Rt (il via libero definitivo dovrà essere dato dal consiglio comunale), aveva provocato dure reazioni da parte dei commercianti di zona che temono per l’apertura nel quartiere di un nuovo centro della grande distribuzione.

«Vogliamo capire meglio i motivi che hanno portato a questa situazione, – spiega il presidente di Confcommercio Andrea Di Baldassarre -. Speriamo ci sia ancora un margine di manovra per scongiurare l’apertura di un supermercato in favore di uno sviluppo turistico ricettivo dell’ex deposito. Un’alternativa che aiuti le botteghe a lavorare piuttosto che chiudere».