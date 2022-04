Sub morto nel porto di Imperia, due condanne in Tribunale

Imperia. Il giudice del Tribunale di Imperia Antonio Romano ha condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione e al pagamento di una provvisionale di 84.125 euro Marco Cuppari e l’ex socio Massimiliano Tortorella della Marittima Sub Service, finiti a processo con l’accusa di omicidio colposo per la morte di Gianni Previato, 26 anni: il sub originario di Rivoli (Torino), deceduto il 29 maggio del 2013 nelle acque del porto di Imperia, dove insieme a un collega stava lavorando per conto proprio della Marittima Sub Service. Il giovane è morto annegato dopo che il gommone sul quale si trovava era andato a sbattere contro un moletto, provocando la sua caduta in mare.

Il pubblico ministero Lorenzo Fornace aveva chiesto la condanna a 2 anni e 6 mesi per Cuppari (difeso dall’avvocato Marco Bosio) e a 1 anno e 8 mesi per Tortorella (difeso dagli avvocati Giovanni Di Meo e Davide La Monica).

Gli avvocati hanno già annunciato che ricorreranno in Appello non appena verranno depositate le motivazioni della sentenza.