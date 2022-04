Stop green pass rafforzato per amministratori locali, consigliere Bellini torna in consiglio - Riviera24

Sanremo. Stop dal 1° aprile all’obbligo del green pass rafforzato per i lavoratori e quindi per gli amministratori pubblici locali, dalla normativa ad essi equiparati. E’ tornato in aula questa sera, dopo un consiglio comunale forzato a casa, l’esponente della lista civica Sanremo al Centro Umberto Bellini (maggioranza Biancheri). Il consigliere, non vaccinato per timori relativi al proprio stato di salute e non per scetticismo, aveva dichiarato di essere pronto a dare le dimissioni se non fosse intervenuta, a livello nazionale, una modifica della legge che ripristinasse l’uso del gran pass semplice, conseguito con tampone, per accedere alle sedute del consiglio comunale.