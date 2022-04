Spiagge, Gagliardi: «Bene stop a distanziamento, passo in avanti verso il ritorno alla normalità»

Genova. «L’abolizione del distanziamento sulle spiagge è un’ottima notizia: si tratta di un ulteriore passo in avanti verso il ritorno alla normalità e la possibilità per il settore del turismo, particolarmente colpito dall’ondata epidemiologica da Covid-19, di tornare ai livelli pre-pandemia. Il superamento di questa disposizione arriva al momento giusto: siamo alle porte della bella stagione, quindi i gestori degli stabilimenti balneari hanno il tempo per poter organizzare le spiagge per l’estate e per i prossimi fine settimana e i ponti delle festività» – dichiara in una nota la deputata Manuela Gagliardi.

«Questa decisione, che abbiamo più volte caldeggiato, insieme all’allentamento delle prescrizioni d’ingresso nel nostro paese, consentirà al turismo di ripartire finalmente – prosegue Gagliardi – Sino a tutto febbraio le regole per poter venire in Italia dall’estero infatti erano piuttosto restrittive in confronto al resto d’Europa, per questo avevo chiesto, tramite un ordine del giorno poi approvato, che il governo le modificasse se l’andamento della curva epidemiologica fosse migliorato. E così è avvenuto: dal 1 marzo, a seguito dell’ordinanza del Ministero della Salute, la normativa per entrare in Italia è meno rigida, per cui è sufficiente effettuare un tampone prima della partenza».

«Finalmente ci sono di nuovo le condizioni ottimali affinché il settore del turismo, che secondo Istat ha rappresentato una perdita superiore al 25 per cento di valore aggiunto dell’economia nazionale a causa del Covid-19, possa ripartire e tornare ai livelli del 2019, portando il nostro paese ad essere in testa alle mete preferite dai turisti provenienti da tutto il mondo», conclude.