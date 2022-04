Sinergia tra Sanremo On e The Mall, il rilancio di Sanremo parte dai fiori

Sanremo. I fiori della Riviera di Ponente tornano grandi protagonisti della primavera-estate, con due eventi organizzati da Sanremo On in sinergia con The Mall.

«Il nostro interesse primario non è quello di pubblicizzare The Mall, ma far conoscere Sanremo e la Riviera dei Fiori nel mondo – ha detto Giorgio Motta, general manager di The Mall Luxory Outles – Per questo organizziamo eventi per promuovere la bellezza di Sanremo che merita di essere conosciuta ancora di più». Non solo moda e lusso, dunque, ma anche bellezza: quella che la città dei fiori è in grado di offrire a turisti e abitanti. Per questo, in sinergia con la rete di imprese Sanremo On, la promozione deve essere a 360 gradi in modo che «i nostri clienti rimangono stupiti di quello che vedano e tornino ancora», ha aggiunto Motta, che ha concluso: «Il fatto che Sanremo abbia una serie di imprenditori che investono per dare visibilità alla città e renderla ancora più bella da vivere è un valore aggiunto. non è una sinergia comune. Sanremo ce l’ha, ed è Sanremo On».

Con l’arrivo della primavera The Mall Sanremo torna a celebrare la Città dei Fiori non solo con il tradizionale allestimento “Blooming”, live dal 14 aprile al 5 giugno, ma anche sostenendo l’evento “Pasqua in Fiore”, l’iniziativa lanciata da Sanremo On in collaborazione con il Comune di Sanremo in programma dal 14 al 17 aprile.

E così, nel contesto del “Blooming”, il Luxury Mall sarà adornato di ranuncoli e coloratissimi fiori – notoriamente simbolo della città – come vere e proprie cascate fiorite che accompagneranno i visitatori in suggestivi percorsi multisensoriali, tra esperienze immersive e workshop realizzati ad hoc. Non mancherà uno spazio dedicato a “Pasqua in fiore” per rimandare all’evento che nel weekend di Pasqua decorerà il centro sanremese con un ricco calendario di appuntamenti esclusivi.

L’obiettivo è ancora una volta quello di far conoscere le bellezze ed eccellenze locali ai visitatori di The Mall Sanremo per poi invitarli a scoprire con i loro occhi e sperimentare in prima persona la bellezza di Sanremo e della Riviera dei Fiori. The Mall Sanremo, il Comune di Sanremo e le realtà del territorio come Sanremo On rinnovano così la loro sinergia condividendo un unico scopo: esaltare e promuovere la città, invitando turisti e citta dini a vivere viaggi e momenti indimenticabili per (ri)scoprire le meraviglie della Riviera.

«Siamo arrivati a un punto maggiore di concretezza nella collaborazione tra la città di Sanremo e The Mall – ha dichiarato Roberto Berio, presidente di Sanremo On – E il primo momento concreto per dare il via a questa nuova stagione di collaborazione è l’organizzazione di questo evento, Pasqua in Fiore, organizzato da Sanremo On, con quattro giorni di eventi che coinvolgono tutta la città e che coinvolgeranno anche The Mall che farà un’installazione di fiori. Ci saranno cartelli promozionali che rimanderanno, come chiediamo sempre noi, i turisti che visitano The Mall al centro di Sanremo così come può accadere il contrario».