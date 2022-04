Sicurezza sul lavoro, al via i nuovi corsi di formazione online di CNA Imperia

Imperia. Torna nel vivo la continua e proficua collaborazione tra CNA Imperia e lo Studio Aschei con il lancio di una nuova piattaforma per la formazione obbligatoria in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in modalità e-learning.

«Il progetto nasce per rendere più facile ed immediata la gestione della sicurezza in azienda. Con la nostra nuova piattaforma online i corsi obbligatori sono sempre attivi ed è possibile mettersi subito in regola senza inutili attese e aspettando l’organizzazione di un corso, perché si può frequentare in qualsiasi momento, anche da soli», dichiara Luciano Vazzano, segretario CNA Imperia.

Dalla formazione generale, al primo soccorso, ai corsi più specifici per i diversi tipi di attività e le differenti classi di rischio: un’offerta completa e sfaccettata, con una programmazione studiata apposta per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di aziende e di professionisti. Con la garanzia della qualità e della professionalità del network CNA e Studio Aschei.

«La formazione online è, per sua natura, flessibile e si adatta perfettamente alle necessità orarie ed ai propri impegni – continua Vazzano – È possibile seguire le ore di studio incastrandole tra gli impegni lavorativi o personali, concentrandole in un solo giorno o dilatandole nell’arco di una settimana. Dalla collaborazione di CNA Imperia e Studio Aschei nasce questa nuova iniziava con l’obiettivo di essere ancora più vicini alle esigenze delle aziende e semplificarne gli adempimenti: una formazione obbligatoria più facile e fruibile, ma sempre certificata ed efficace».

«L’emergenza sanitaria ci ha insegnato a conoscere il valore della formazione ed il ruolo che può avere in questo la tecnologia digitale – commenta Luca Aschei dello Studio Aschei e Associati – Il corso di cui hai bisogno non è in catalogo? Nessun problema, con i professionisti della formazione puoi oggi costruire il percorso che fa per te o per la tua azienda, su misura, secondo le tue particolari esigenze. I nostri consulenti ti assisteranno nella scelta del progetto formativo, fornendoti assistenza e supporto in tutte le fasi».

Formazione su misura con CNA Imperia: andando sul sito dell’Associazione all’indirizzo https://im.cna.it/corsi-sicurezza-online/ è possibile consultare l’elenco di tutti i corsi obbligatori sulla sicurezza frequentabili online.

Per saperne di più scrivi a segreteria@im.cna.it.