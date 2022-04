Settore giovanile e scolastico della Figc, al via il Grassroots Challenge per la categoria Pulcini - Riviera24

Genova. Il settore giovanile e scolastico della Figc organizza la manifestazione Grassroots Challenge categoria Pulcini secondo anno 2011. E’ riservata alle società che hanno una Scuola Calcio riconosciuta (no Scuole Calcio Elite e Centri Calcistici di Base).

Il torneo si svolgerà in tre fasi: provinciale/interprovinciale, regionale ed una interregionale programmata per il 18/19 giugno. Le attività saranno svolte in modalità raggruppamento con gare 7vs7 e giochi 3vs3.

Le società che hanno una Scuola Calcio riconosciuta dovranno formalizzare la propria partecipazione al torneo compilando unicamente un apposito modulo online entro e non oltre il 27 aprile.