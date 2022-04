Servizio eco navetta per gli esercenti food, la soddisfazione di Confesercenti provinciale di Imperia - Riviera24

Imperia. ​La Confesercenti provinciale di Imperia esprime soddisfazione per la soluzione trovata in relazione alle problematiche sollevate circa i conferimenti degli “esercizi food” grazie alla collaborazione con il Comune di Imperia nella persona dell’assessore Gandolfo che si è resa molto disponibile ad un confronto con le associazioni di categoria ed altrettanto solerte nel condividere la soluzione elaborata.

«La soluzione concertata con altre associazioni di categoria presenti al tavolo di lunedì scorso è stata quella di istituire un servizio navetta per la raccolta degli ingombranti di plastica (esempio cassette di plastica per frutta e verdura) e polistirolo dedicata agli esercizi del settore alimentare. Il servizio sarà attivo da subito e prevedrà delle soste in alcuni punti strategici cittadini prestabilisti, in giorni alternati e ad intervalli di mezz’ora, venendo così incontro alle esigenze dei commercianti senza appesantire il servizio messo a disposizione della De Vizia» – fa sapere la Confesercenti provinciale di Imperia.

«​In attesa della pubblicazione del calendario con i relativi orari e location del servizio ringraziamo l’assessore Gandolfo per l’attenzione prestata alla problematica sollevata e nel contempo auspichiamo che le associazioni di categoria, in situazioni come quella in essere nella città di Imperia con un nuovo servizio di raccolta differenziata, lavorino di concerto affinché si possa fornire un supporto funzionale a tutte le attività del tessuto commerciale imperiese» – conclude.

