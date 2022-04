Serie D, in campo Pontdonnaz-Imperia e Sanremese-Sestri Levante - Riviera24

Imperia. Mancano solo 270’ al termine della stagione regolare dei gironi A, B, C ed E che domenica 1° maggio alle 15 giocheranno la 32^ (per gli organici a diciotto squadre) e 36^ giornata (per quelli a venti). Sarà un fine settimana intenso con i recuperi degli altri cinque gironi, ben sedici partite in programma tra cui quattro anticipi della 35^ giornata del girone H. Quattro partite si disputano sabato, una gara è posticipata a martedì 3 maggio. Lo annuncia al Lnd.

Anticipi

Sabato alle 15 si gioca il recupero Mariglianese-Nardò (H), alle 17 l’anticipo della 35^ giornata Nocerina-Altamura (H) e il recupero del Girone D Ravenna-Athletic Carpi.

Variazioni di orario

Alle 16 prendono il via Campodarsego-Levico (C), Ghiviborgo-Sammaurese (D) e Sancataldese-Troina (I), alle 18.30 Molfetta-Gravina (H).

A porte chiuse

Ostiamare-Nuova Florida (G) si disputa a porte chiuse per motivi di pubblica sicurezza riguardanti l’impianto della società ospitante. A porte chiuse per la squalifica del campo comminata dal Giudice Sportivo anche Acireale-Licata (I) che si giocherà sul campo neutro dello stadio “Generale Gaeta” di Enna.

Posticipo

La partita della 32^ giornata del girone C Dolomiti Bellunesi-Cjarlins Muzane, in programma domenica 1 maggio, è stata posticipata a martedì 3 maggio alle 15.

Le designazioni arbitrali

Girone A

Caronnese-Ligorna (Luca Vittoria di Taranto), Casale-Varese (Marco Di Loreto di Terni), Fossano-Borgosesia (Giuseppe Sassano di Padova), Gozzano-Novara (Giuseppe Rispoli di Locri), Derthona-RG Ticino (Luca Tagliente di Brindisi), Lavagnese-Chieri (Carlo Virgilio di Agrigento), Pontdonnaz-Imperia (Simone Di Renzo di Bolzano), Saluzzo-Asti (Sebastian Petrov di Roma 1), Sanremese-Sestri Levante (Alfredo Iannello di Messina), Vado-Bra (Andrea Mazzer di Conegliano).

Girone B

Breno-Virtus Ciseranobergamo (Valentina Finzi di Foligno), Brianza Olginatese-Sona (Enrico Cappai di Cagliari), Brusaporto-Arconatese (Fabrizio Ramondino di Palermo), Desenzano Calvina-Folgore Caratese (Nicoò Rodigari di Bergamo), Casatese-Vis Nova Giussano (Dylan Marin di Portogruaro), Castellanzese-Sporting Franciacorta (Daniele Orazietti di Nichelino), Crema-Leon (Mauro Stabile di Padova), Legnano-Villa Valle (Alessandro Gresia di Piacenza), Ponte San Pietro-Caravaggio (Ferdinando Emanuel Toro di Catania), City Nova-Real Calepina (Marco Peletti di Crema).

Girone C

Adriese-San Martino Speme (Michele Giordano di Palermo), Ambrosiana-Spinea (Emanuele Bracaccini di Macerata), Caldiero-Delta Porto Tolle (Federico Cosseddu di Nuoro), Montebelluna-Luparense (Ilaria Bianchini di Terni), Campodarsego-Levico (Mattia Nigro di Prato), Cartigliano-Mestre (Ciro Aldi di Lanciano), Este-Arzignano (Erminio Cerbasi di Arezzo), Union Clodiense-Cattolica (Costantino Cardella di Torre del Greco).

Girone E

Arezzo-Cannara (Marco Russo di Torre Annunziata), Cascina-Rieti (Simone Nuzzo di Seregno), Foligno-Badesse (Filippo Okret di Gradisca D’Isonzo), Follonica Gavorrano-Unipomezia (Filippo Colaninno di Nola), Montespaccato-Sporting Trestina (Alessandro Pizzi di Bergamo), Pro Livorno-Poggibonsi (Lucio Felice Angelillo di Nola), San Donato Tavarnelle-Scandicci (Giuseppe Vingo di Pisa), Sangiovannese-Flaminia (Francesco Gai di Carbonia), Tiferno-Pianese (Piero Marangone di Udine).

Gli anticipi – 35^ giornata

Girone H

Francavilla-Virtus Matino (Raimondo Borriello di Arezzo), Molfetta-Gravina (Alessandro Recchia di Brindisi), Nocerina-Altamura (Mario Picardi di Viareggio), Sorrento-Casertana (Gabriele Restaldo di Ivrea).

I recuperi

Girone D

Ghiviborgo-Sammaurese (Paul Leonard Mihalache di Terni), Sasso Marconi-Progresso (Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo), Ravenna-Athletic Carpi (Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro).

Girone F

Montegiorgio-Vastogirardi (Gianluca Martino di Firenze)

Girone G

Arzachena-Vis Artena (Luca Selvatici di Rovigo), Cassino Afragolese (Andrea Valentini di La Spezia), Ostiamare-Nuova Florida (Stefano Peletti di Crema).

Girone H

San Giorgio-Bisceglie (Andrea Migliorini di Verona), Mariglianese-Nardò (Antonio Monesi di Crotone).

Girone I

Castrovillari-Rende (Riccardo Leotta di Acireale), Acireale-Licata (Giorgio Bozzetto di Bergamo), Sancataldese-Troina (Vincenzo Giordano D’Ambrosio di Collegno).