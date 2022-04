Sergio Maiga dell'Automobile Club Ponente Ligure a "Ruote nella Storia" - Riviera24

Sanremo. Ritorna l’appuntamento con “Ruote nella Storia” il 29 e 30 aprile in concomitanza con la celebrazione del centenario della Pontedecimo/Giovi. Nel 2022 si celebra il centenario dalla prima edizione della mitica cronoscalata Pontedecimo – Giovi, la quale ha contribuito allo sviluppo dello sport dell’automobile come lo conosciamo oggi. Ai nastri di partenza di questa grande classica si sono visti scritti i più grandi nomi delle quattro ruote come Tazio Nuvolari, Enzo Ferrari e Sandro Munari, solo per citarne alcuni. Aci Genova, in collaborazione con Primocanale e Scuderia Valpolcevera, hanno deciso di conferire a questa ricorrenza il giusto tributo, dando vita al “Centenario Pontedecimo-Giovi”, un raduno per auto storiche per ricordare e ridare luce a quei magici anni e mezzi storici.

Ad oggi sono più di 40 gli equipaggi iscritti ed oltre 100 allo Slalom Mignanego – Giovi del 1^ maggio. E’ prevista alle 20:30 del 29 aprile una Cena di Gala in Terrazza Colombo a cui hanno già aderito le massime autorità istituzionali. Al fianco del presidente di Ac Genova Carlo Bagnasco, del direttore Raffaele Ferriello e dell’intero consiglio direttivo, saranno presenti gli onorevoli Roberto Cassinelli, Roberto Bagnasco e Edoardo Rixi. Saranno presenti, in rappresentanza di Regione Liguria, gli assessori Andrea Benveduti e il vicepresidente del Consiglio Armando Sanna. Per il Comune di Genova, al fianco del sindaco Marco Bucci, l’assessore Laura Gaggero e il consigliere Stefano Anzalone. E ancora il questore Orazio D’Anna, il prefetto Renato Franceschelli, il segretario generale della Camera di Commercio Maurizio Caviglia, il presidente del Coni Liguria Antonio Micillo. Dal mondo dei motori Sergio Maiga (presidente Automobile Club Ponente Ligure), Davide Lo Preiato (direttore Automobile Club La Spezia), Mauro Milano (presidente Veteran Car Club). Le auto saranno esposte venerdì 29 aprile a partire dalle 18 in Piazza De Ferrari.

Sabato 30 aprile la partenza della carovana da Piazza De Ferrari è fissata per le 10. Un momento di grande impatto scenografico per il salotto della città con gioielli automobilistici di ogni epoca. Alle 10:40 è fissato il riordino presso Bolzaneto e alle 11 il transito da Pontedecimo con salita al Passo dei Giovi su tratto chiuso al traffico da Mignanego alla sommità. Il tracciato (Mignanego-Passo Dei Giovi) sarà percorribile due volte, dopo la prima risalita, si scenderà alla “partenza” per ripercorrerlo una seconda volta.

Alle 13 è fissato l’arrivo a Villa Serra di Comago passando per Busalla. Casella e Sant’Olcese. Per tutti gli iscritti ci sarà un aperitivo e pranzo con prodotti tipici liguri oltre alla premiazione.