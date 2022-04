Serbia Open, singolare maschile: Fognini batte Bedene - Riviera24

Taggia. Prosegue l’avventura di Fabio Fognini al Serbia Open, in programma dal 17 al 25 aprile.

Il tennista di Arma di Taggia, dopo aver battuto Marco Cecchinato, oggi è riuscito a sconfiggere Aljaž Bedene in due set per 6-2 6-3 agli ottavi di finale del singolare maschile dell’Atp 250 di Belgrado. L’armese conquista così un posto ai quarti di finale dove dovrà affrontare Oscar Otte.

Fognini, sui campi in terra rossa del Novak Tennis Centre di Belgrado in Serbia, perde però nel doppio maschile. Dopo aver battuto la coppia formata da Hamad Medjedovic e Jakub Menšík, insieme a Simone Bolelli, l’armese ieri non è riuscito a sconfiggere Ariel Behar e Gonzalo Escobar ai quarti di finale. La coppia italiana ha ceduto infatti in due set per 6(5)-7(7) 6(4)-7(7).