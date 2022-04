Serbia Open, doppio maschile: Fognini e Bolelli vincono - Riviera24

Taggia. Fabio Fognini vince anche il doppio maschile del Serbia Open, in programma dal 17 al 25 aprile, insieme a Simone Bolelli.

Dopo aver battuto Marco Cecchinato nel singolare maschile, il tennista di Arma di Taggia ieri è tornato in campo per affrontare la coppia formata da Hamad Medjedovic e Jakub Menšík agli ottavi di finale del doppio maschile del torneo in svolgimento sui campi in terra rossa del Novak Tennis Centre a Belgrado in Serbia. Il duo italiano alla fine riesce a sconfiggere gli avversari in due set per 6-4 7-5 conquistando così un posto ai quarti di finale.

I prossimi avversari di Fognini e Bolelli saranno Ariel Behar e Gonzalo Escobar.