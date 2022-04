Scontro tra mini car e scooter a Capo Nero, due ragazzi in codice rosso

Ospedaletti. E’ di due ragazzi finiti in pronto soccorso in codice rosso di massima gravità, e di una giovane sotto shock, il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto questa sera, intorno alle 19:30, tra Sanremo e Ospedaletti, in località Capo Nero sull’Aurelia. Ad intervenire sono stati i medici dell’automatica Alfa 3 del 118 e 2 ambulanze.

Stando a quanto si apprende, a bordo dello scooter coinvolto nel sinistro c’erano due fratelli, entrambi trasportati in ospedale. Uno dei due incosciente. L’auto coinvolta è una mini car alla cui guida c’era una ragazza, ferita in modo lieve. Sul posto è presente la polizia stradale per i rilievi del caso e una squadra dei vigili del fuoco. Tra i primi a prestare aiuto un soccorritore di Ponente Emergenza che aveva finito il turno e si stava dirigendo verso casa.