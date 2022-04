Santo Stefano al Mare, la mareggiata porta via la nuova spiaggia - Riviera24

Santo Stefano al Mare. La mareggiata ha portato via la nuova spiaggia nei pressi del porto di Marina degli Aregai. Lo segnala una lettrice che ha notato il cambiamento del litorale, dove era appena stato fatto il ripascimento della spiaggia, a seguito dell’ultima mareggiata, provocata dal vento, che aveva colpito tutto il litorale del Ponente ligure.

«Tutti i bei lavori effettu­ati per realizzare una nuova spiaggia all’ingresso del Porto degli Aregai a Santo Stefano al Mare sono risultati invani: la mareggiata si è po­rtata via tutta la sabbia che, con duro lavoro, era stata po­sizionata per creare una nuova area di balneazione. Veramente il lavoro non era ancora terminato per­ché si vedono, sul fondo, ancora mucchi di sabbia da posizio­nare. Al suo posto ora ci sono tante Posidonie morte» – segnala la lettrice, N. A.

Il sindaco Marcello Pallini ha confermato che «lo stato di fatto della spiaggia non è quello che era previsto dal progetto e che gli studi che erano stati commissionati ai tecnici dovranno essere rivisti in virtù di questo evento eccezionale non previsto e che comunque, essendo i lavori ancora in itinere, ci sarà la possibilità di studiare gli opportuni correttivi per ripristinare la spiaggia così come deve essere».