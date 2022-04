SanremoSol, Corona flop Moreno top. Parata di vip all’Ariston

Sanremo. Sono stati il monologo sulla meritocrazia dell’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete e il rap di Moreno, i pezzi forti dell’edizione 2022 di SanremoSol, questa mattina in scena con l’evento conclusivo sul palco del Teatro Ariston. In platea presenti centinaia di studenti provenienti per la maggior parte dalla Basilicata (regione selezionata per il gemellaggio di quest’anno) e delle scuole di Sanremo.

A condurre la manifestazione, diretta da Giuseppe Grande, è stato il presentatore Max Viaggiani, voce di Rtl 102.5. Sul palco si sono alternati tanti big della scena musicale italiana, dal maestro Fio Zanotti (in anteprima ha suonato il suo ultimo brano scritto), Gatto Panceri, autore di Vivo per Lei nella versione riadattata per Bocelli e Giorgia, quindi Pago, cantautore e personaggio televisivo. Grande assente ingiustificato l’ex paparazzo Fabrizio Corona che aveva confermato la presenza, salvo poi dare forfait all’ultimo. A calcare il palco anche Cinzia Baccini, Fabiola Sciabarra (moglie del compianto Pino Daniele), Joia B, Luca Pasquetta, i campioni nazionali di pattinaggio a rotelle Vittorio Gastaldi e Linda Siciliano, beniamini di casa. Per Regione e Comune hanno portato i saluti gli assessori al Turismo Gianni Berrino e Giuseppe Faraldi.

Le scuole lucane coinvolte sono state il “Sinisgalli” di Senise, l’istituto tecnico settore tecnologico di Corleto Perticara, il liceo di Venosa, e il “Fermi” di Policoro, mentre gli istituti di Sanremo che hanno aderito al gemellaggio per la pace sono stati il liceo scientifico, il liceo classico e l’Istituto “Ruffini e Aicardi” di Arma di Taggia. Alla fine della mattinata la foto di gruppo per l’Ucraina con la bandiera della pace.