Sanremo, vittoria nel salto in alto per Gabriele Avagnina della AS Foce

Imperia. La stagione atletica 2022 all’aperto è iniziata ad Imperia con un grande risultato: il focino Gabriele Avagnina ha superato al secondo tentativo il muro dei 2 metri nel salto in alto, seconda misura italiana nella categoria allievi. Era da tempo che nella nostra provincia, ricca in passato di talenti nella disciplina del salto in alto, non si vedeva in pedana un atleta così giovane (17 anni il prossimo maggio).

«In verità la giornata non era delle migliori, prima vento freddo, poi pioggia , un clima non certo favorevole per ottenere risultati apprezzabili; eppure, contro ogni previsione Gabriele ,dopo una partenza incerta, ha inanellato le misura 1,93,/1,97 alla prima prova e dopo i 2 metri ha tentato 2.04 senza successo, scarico e infreddolito. Il grande risultato tecnico di Gabriele ha nobilitato una riunione affollatissima come non se ne vedevano da anni: oltre 500 partecipanti,in prevalenza giovanissimi al battesimo in pista: esordienti,ragazzi, e cadetti provenienti da tutta la regione. Soddisfatto il presidente Mulas della Maurina , società organizzatrice. Una pioggia fastidiosa nel pomeriggio non ha scalfito la riuscita di una manifestazione all’altezza di una atletica ricca di entusiasmo e di futuri campioncini. In questo momento l’Atletica in provincia non ha da invidiare nessun altro sport» commentano dalla società Foce Sanremo.

Giornata favorevole anche per l’allievo Simone Lucarelli, che con la misura di 1,71 metri, ha superato ampiamente il suo vecchio personale al primo colpo. Sempre in splendida forma, nelle cadette, Chiara Fiorili, che si aggiudica i 300 metri col tempo di 47.55.

Da citare una delle gare più emozionanti: la staffetta 4×50, nella quale, tra il tifo e gli applausi del folto pubblico presente sulle tribune, si sono aggiudicati un primo posto i maschi ed un terzo posto le femmine.

Nelle foto: Gabriele Avagnina, Lucarelli Simone (cat allievi); Diego Satta, Gabriele Rossi, Morena Tekuma (eso 5); Caterina Hasanaj, Nicolò Guerrera, Giacomo Longo, Riccardo Tucci (eso 8); Ellie Fitzpatrick, Ambra Micaletto, Aurora Mataj, Cloe Satta (eso 10).