Sanremo, vasto incendio boschivo a Beuzi: fiamme vicine a canile

Sanremo. I vigili del fuoco e le squadre di volontari antincendio sono al lavoro per domare le fiamme divampate in località Beuzi, nei pressi di Bussana a Sanremo, dove dal pomeriggio brucia una vasta porzione area boschiva. Le fiamme sono lontane dalle abitazioni, ma lambiscono un canile con all’interno circa 300 cani. Il rogo, alimentato dal forte vento delle ultime ore, ha devastato parte del bosco e ora pompieri e volontari stanno facendo il possibile per contenere il fronte fuoco, in modo che non si avvicini troppo al rifugio degli animali.

Sempre a causa delle raffiche di vento, i vigili del fuoco hanno effettuato una ventina di interventi per alberi e tralicci pericolanti, tettoie e cartelli stradali abbattuti dalle folate in tutta la costa del Ponente ligure. A Imperia, alcuni metri di lamiera sradicati da una tettoia sono finiti sui binari della ferrovia e su una pensilina della stazione. Fortunatamente non si sono registrati feriti, ma la circolazione ferroviaria è stata interrotta per consentire l’intervento dei vigili del fuoco che hanno rimesso in sicurezza l’area.

Intervento anche a Ventimiglia, allo svincolo dell’A10 di Roverino per un cartellone di metallo piombato sulla carreggiata. Al momento del crollo non transitavano veicoli.