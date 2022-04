Sanremo, troppe auto rimosse per lavaggio strade: l’interrogazione della Lega

Sanremo. I consiglieri comunali della Lega Daniele Ventimiglia, Stefano Isaia e Marco Stella hanno presentato un’interrogazione sull‘ «esigenza di smetterla di effettuare le rimozioni con le contravvenzioni nelle zone di via Martiri, via Galilei e via Pietro Agosti per il lavaggio strade e di trovare un’altra soluzione».

Nell’Odg interrogano il sindaco e la giunta ad «attivarsi attraverso uno studio finalizzato a consentire nuovi metodi di intervento ad evitare che il lavaggio delle strade nel comune di Sanremo avvenga con contravvenzioni e rimozioni».

Ecco il testo dell’Odg sul lavaggio strade.