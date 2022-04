Sanremo. In corso in queste ore la messa in sicurezza di uno stabile di via Goethe a Sanremo. Nella struttura, in particolare, risulta pericolante un terrazzo i cui calcinacci dell’intonaco potrebbero risultare pericolosi e cadere da un momento all’altro.

A delimitare la zona, per la sicurezza del caso, la polizia locale e i Vigili del fuoco.