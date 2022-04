Sanremo, tagliate le gomme dell'auto di un agente immobiliare russo. Indaga la polizia - Riviera24

Sanremo. «Ho appreso dalla polizia questo pomeriggio che la mia vettura commerciale aveva subito un danneggiamento. Erano diversi giorni che non prendevo la macchina. Mi sono recato pomeriggio a fare denuncia. Per me questo gesto è assurdo». A dichiararlo è un agente immobiliare a cui nella notte ignoti hanno tagliato le quattro gomme di una Maserati parcheggiata davanti all’agenzia.

Le cause del gesto, al momento, restano ignote, anche se dato il clima di tensione dovuto al conflitto in Ucraina, non è escluso che l’episodio possa essere collegato a un sentimento anti russo. «Se così fosse – aggiunge l’immobiliare – Avrebbe del paradossale perché noi come agenzia operiamo con la Russia e altri Stati anche europei. Ma io non sono russo. Sono nato in Kazakistan, mia madre è ucraina come tanti altri miei parenti che si trovano lì oggi. Io sono contro la guerra e ogni forma di violenza. Solo un folle può aver fatto una cosa simile. Vorrei ringraziare le tante persone che mi stanno inviando messaggi di solidarietà in queste ore».

Sul caso indaga la polizia.