Sanremo, sicurezza e flessibilità: alla cassa dell’ospedale “Borea” si paga col bancomat

Sanremo. Asl1 comunica all’utenza che per quanto riguardano i pagamenti da effettuare presso la cassa dell’ospedale “Borea” di Sanremo, onde evitare disguidi, è preferibile il pagamento elettronico a quello con denaro contante.

Pertanto carte di credito e bancomat saranno accettati come forma di pagamento primaria. Un modo ma soprattutto la disponibilità di un’ampia gamma di strumenti di pagamento, per offrire all’utenza vantaggi in termini di flessibilità di utilizzo e di maggiore sicurezza.