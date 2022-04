Sanremo, serie C maschile: il Grafiche Amadeo perde - Riviera24

Sanremo. Dopo cinque vittorie consecutive il Grafiche Amadeo nella serie C maschile perde per 3 set a 1 contro il Volley Savona alla palestra di via Trinceee a Savona.

Purtroppo la squadra in formazione rimaneggiata non è riuscita contrastare il gioco del Volley Savona e nonostante una partita giocata punto a punto, nella parte finale dei set, i savonesi hanno saputo esprimere un gioco migliore.

Con questo risultato il Grafiche Amadeo rischia di compromettere il terzo posto in classifica.

Volley Savona – Grafiche Amadeo 3 – 1 (25 a 20 – 25 a 20 -15 a 25 – 25 a 14 )