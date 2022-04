Sanremo, scelte le più belle vetrine di Pasqua in Fiore - Riviera24

Sanremo. La giuria della rete d’impresa Sanremo On, che ha organizzato il grande evento Pasqua in Fiore, ha scelto le vetrine decorate più belle o significative. Anche i negozi della rete, e non solo, hanno infatti dato un contributo significativo per il grande successo di pubblico e di promozione in mezza Italia della manifestazione.

«La vetrina che abbiamo votato al primo posto è quella del negozio Falconeri – ha dichiarato Roberto Berio – non fa parte di Sanremo On ma ha aderito con entusiasmo, così come altri, all’evento. L’abbiamo scelta non solo per il coloratissimo e nutrito tappeto floreale ma anche per la bella idea di regalare ai clienti un fiore».

Tra le vetrine che la giuria ha voluto citare anche quella molto elegante della gioielleria Vivaldi e quella chic della boutique Graziella. «Ma un applauso – conclude Berio – va a tutti i commercianti che hanno aderito al nostro evento che ha ottenuto uno straordinario successo».