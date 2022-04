Sanremo, Sara Tonegutti nuovo assessore all’Ambiente del Comune: «Assoluta continuità»

Sanremo. Avvicendamento nella giunta Biancheri-bis, depositate le dimissioni dell’assessore all’Ambiente Lucia Artusi. L’esponente di Sanremo Attiva, neo coordinatrice regionale dell’Alleanza per la Transizione Ecologica (movimento con ambizioni nazionali), ha lasciato ufficialmente il suo incarico a Palazzo Bellevue questa mattina, a distanza di oltre due anni e mezzo dalla nomina. Così come concordato nei mesi scorsi con il sindaco Alberto Biancheri.

Al suo posto subentrerà la consigliera comunale Sara Tonegutti. Esponente del sociale, presidente del Centro Aiuto alla Vita di Sanremo, attivista nel gruppo dei Deplasticati, Tonegutti era stata eletta in consiglio comunale con 506 preferenze (quarta più votata in assoluto), in una delle tre liste civiche in appoggio a Biancheri. A promozione avvenuta, in consiglio comunale entrerà la prima dei non eletti della lista Alberto Biancheri Sindaco, ovvero la professoressa del liceo Cassini Lia Motta.

Oltre alla delega più importante, quella dei rifiuti, il nuovo assessore erediterà Fondi Europei, Floricoltura e Mercato dei Fiori.«Ringrazio l’assessore Lucia Artusi per il lavoro fin qui svolto. Da parte mia ci sarà assoluta continuità. Appena riceverò l’atto di nomina dal sindaco, mi impegnerò ad approfondire immediatamente tutte le pratiche più importanti sul tavolo, a partire dalla situazione della balneabilità del mare e del conferimento dei rifiuti».

«Questa mattina ho protocollato le dimissioni, così come concordato con il sindaco Biancheri. Lascio deleghe importanti e spinose, che mi auguro possano finire nelle mani migliori, – commenta l’ormai ex assessore Artusi -. Come ultimo atto prima delle dimissioni, sono lieta di aver riportato Sanremo ad Euroflora con un progetto ambizioso, redatto dagli uffici comunali, in collaborazione con Amaie Energia. Il nostro stand, di 500 metri quadri, sarà incentrato sul tema dell’acqua. Colgo l’occasione per ringraziare la consigliera Ester Moscato per il supporto dato al progetto Euroflora».

«Il passaggio di oggi era concordato già all’inizio del percorso. A Lucia va il mio personale ringraziamento per il lavoro svolto in questa prima parte di mandato, sempre con passione e determinazione. La fiducia che le diedi personalmente tre anni fa è sempre stata ripagata dal suo impegno. Il percorso con Lucia resterà congiunto anche in altre forme», aggiunge il sindaco Alberto Biancheri che, in riferimento ai successivi passaggi, spiega: «In Giunta entrerà la consigliera Sara Tonegutti mentre in consiglio comunale farà il suo ingresso la professoressa Lia Motta. Ad entrambe, per i rispettivi ruoli, va il mio augurio di buon lavoro per una seconda parte di mandato in cui dovremo portare a conclusione importanti percorsi programmatici avviati in questi ultimi anni, nel rispetto degli impegni assunti con la cittadinanza».