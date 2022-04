Sanremo, presentazione e consultazione di dati relativi alle pratiche edilizie: attivato portale web

Sanremo. L’Amministrazione comunale di Sanremo, in collaborazione con STARCH srl, nell’ambito dei progetti finalizzati a migliorare l’informatizzazione delle procedure nella Pubblica Amministrazione ha previsto l’attivazione di un portale web per consentire la presentazione e la consultazione dei dati relativi alle Pratiche Edilizie in formato digitale via Internet. L’attivazione del portale consentirà di inoltrare i vari procedimenti edilizi in formato digitale ed on-line tramite il portale web CPortal.

Pertanto i tecnici professionisti, da martedì 19 aprile potranno utilizzare il nuovo portale “C-PORTAL” della Ditta STARCH srl, per la presentazione telematica pratiche edilizie SUE/SUAP e Denuncia dei Lavori strutturali al Comune di Sanremo. La nuova piattaforma sarà disponibile al seguente link: https://www.sanremo.cportal.it/ nella sezione “presentazione pratiche”.

L’utilizzo di tale piattaforma, in un primo momento, sarà disponibile solo per l’invio telematico delle seguenti tipologie di pratiche:

1) Comunicazione inizio lavori (C.I.L.);

2) Comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A. / C.I.L.A. Superbonus);

3) Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.);

4) Segnalazione certificata di inizio attività alternativa al Permesso di Costruire (S.C.I.A. alt. al P.d.C.);

5) Permesso di Costruire (P.d.C.);

6) Accertamento di Conformità (Accertamento di Conformità);

7) Segnalazione certificata di agibilità (S.C.A.);

8) Denuncia dei Lavori ex art. 65 e 93, D.P.R. 380/2001 e Autorizzazione Sismica preventiva ex art. 94, D.P.R. 380/2001 (strutture);

9) Trasmissione integrazioni, inizio/fine lavori proroghe (solo per le pratiche presentate sul nuovo portale);

10) Volture.

Per le sole pratiche già in essere, l’eventuale documentazione integrativa, dovrà essere trasmessa esclusivamente mediante il portale “istanze online” (https://sanremo.istanze-online.it/), attivando la funzionalità “Trasmissione Integrazioni” della “Scrivania Utente” identificando la pratica con protocollo e anno. Tutte le integrazioni che transitano dal protocollo con strumenti diversi dal Portale Istanze Online saranno dichiarate irricevibili ai sensi dell’articolo 8 comma 1 del Regolamento Edilizio e respinte.

«La procedura sarà nel tempo ulteriormente implementata al fine di fornire uno strumento sempre più completo, pratico e funzionale, che raggiunga il duplice obiettivo di rendere più efficace ed efficiente sia il vostro lavoro che il nostro. Quanto sopra al fine di migliorare l’efficacia del servizio e consentire un maggior dialogo fra i tecnici e l’Amministrazione Comunale»– fanno sapere dal Comune.