Sanremo, pino precipitato sulla ciclabile. Pista riaperta - Riviera24

Sanremo. Ha riaperto alle 17 la pista ciclabile, nel tratto di Bussana, dove, questa mattina verso le 10:30, un pino marittimo si è improvvisamente schiantato al suolo, travolgendo un ciclista 70 enne che ha riportato un lieve trauma cranico.

Dopo l’intervento in emergenza dei vigili del fuoco e dei sanitari che hanno soccorso lo sportivo, sono intervenuti sul posto gli incaricati di Amaie Energia (la municipalizzata che ha in concessione la pista), impegnati nel trasferimento dei pezzi di tronco e del fogliame rimasto a terra. Stando a quanto si apprende, è prevista nei prossimi giorni un’ispezione per verificare la stabilità di un altro pino (vedi foto) che si trova a pochi metri di distanza da quello precipitato. Non è chiaro se il terreno a ridosso della ciclabile, in cui si trovano le piante in discussione, sia di proprietà pubblica o privata. Accertamenti sono in corso.

L’episodio di oggi è l’ennesima dimostrazione che ci sono ancora alberi a rischio che minacciano l’incolumità pubblica. Negli ultimi anni diverse le tragedie sfiorate: una magnolia gigante si abbatte in via Roma nel 2018. Poi in via Bixio, nei pressi della scuola Mater, un pino distrugge nella notte due auto parcheggiate (2021). A tal proposito scatterà nei prossimi giorni un’indagine a tutto campo per verificare gli esemplari insistenti sul parco costiero. Manca poco più di un mese alla tappa del Giro d’Italia con partenza dalla Città dei fiori (20 maggio).