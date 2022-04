Sanremo ospita la 7ª edizione del Festival del Rugby, Capelli: «Un momento di valore sportivo e turistico» - Riviera24

Sanremo. A Pian di Poma è tutto pronto per la 7ª edizione del Festival del Rugby, evento che porterà in città 52 squadre e oltre 1.500 presenze tra atleti e accompagnatori. Sanremo rivestirà a pieno il suo ruolo di città del rugby.

Grande l’entusiasmo in casa biancazzurra, come traspare dalle parole del fondatore e dirigente, Emanuele Capelli: «Sanremo si conferma porta d’Italia per il rugby, non solo ci troviamo a pochi chilometri dalla Francia, ma siamo una realtà estremamente frizzante dal punto di vista organizzativo su scala internazionale. Anche nei due anni della pandemia non ci siamo mai fermati nella pianificazione di un Festival nato nel 2016 e arrivato oggi alla sua settima edizione, dimostrando coraggio e organizzazione pur nelle difficoltà. Questo ci è permesso grazie a una società solida e anche al grande numero di volontari che ci aiutano e sono fondamentali per la realizzazione dell’evento».

«Oltre al lato sportivo, i due cardini sui quali basiamo la nostra società sono l’aspetto educativo e la valorizzazione territoriale mediante gli eventi sportivi – aggiunge Capelli – proprio in questo appuntamento, che segue il ritiro della Nazionale femminile Under 18, trova giovamento non solo la nostra realtà ma anche tutto il territorio. Pensiamo sia un risultato importante avere oltre 1.500 presenze nell’ambito della rassegna con più di 700 pernottamenti distribuiti non solo su Sanremo ma anche in altre realtà limitrofe, crediamo possa consolidare il Festival del Rugby come un momento di valore sia sportivo che turistico».

Le 52 squadre iscritte saranno organizzate in quattro categorie suddivise per età e si sfideranno in un doppio torneo snodato lungo tutto il weekend. Sabato scenderanno in campo gli Under 13 mentre domenica sarà il momento degli Under 7, 9 e 11. Per due giorni Pian di Poma si trasformerà in un vero contenitore di eventi tra i match sul campo, musica e tanti giochi per i più piccoli. Al sabato l’inizio delle gare è fissato per le 15, mentre dalle 18 è in programma la premiazione. Alla domenica si inizierà a giocare dalle 9.30 con la premiazione prevista per le 15. L’ingresso è gratuito.